Водные забавы таят в себе множество опасностей, и зачастую там, где их совсем не ждешь. В США 12-летний мальчик подхватил амебу-мозгоеда, купаясь в популярном месте отдыха Калифорнии. Тревожные симптомы появились у ребенка через 12 дней после отдыха.

Водные забавы таят в себе множество опасностей, и зачастую там, где их совсем не ждешь. В США 12-летний мальчик подхватил амебу-мозгоеда, купаясь в популярном месте отдыха Калифорнии — горячем источнике Хот-Дитч. Тревожные симптомы появились у ребенка через 12 дней после отдыха — началась лихорадка, головные боли и рвота. Мальчика доставили в отделение интенсивной терапии, и уже там у него развилась дыхательная недостаточность. Несмотря на лечение, ребенок скончался через несколько дней.Пробы спинномозговой жидкости показали, что в организме маленького пациента присутствовали микроорганизмы Naegleria fowleri, так называемой амебы-мозгоеда. Препараты для борьбы с неглерией существуют, но не всегда приводят к излечению.Опасные микроорганизмы могут находиться в любом теплом пресноводном водоеме. Однако заразиться, например, проглотив амебу, невозможно. Она проникает в мозг только через нос (обонятельный нерв). А для этого, как минимум, не нужно нырять и баловаться под водой, что в случае отдыха с детьми осуществить довольно сложно.Ученые полагают, что в связи с глобальным потеплением есть вероятность, что ареал амебы будет расширяться.Похожий случай произошел в Техасе, где 29-летний мужчина умер после посещения волнового бассейна. После купания у него сильно разболелась голова. Мужчину отправили в больницу, где медики диагностировали бактериальный менингит. Дополнительные анализы выявили первичный амебный менингоэнцефалит, от которого через несколько дней мужчина скончался. Болезнь возникает, если в организм попадает амеба вида Naegleria fowleri.По статистике, зараженные ею люди умирают в 98 процентах подобных случаев. В США за последние 55 лет было зафиксировано 143 таких случая.В настоящее время медики предлагают лечить подобные заболевания серебряными нанопулями. Соответствующие исследования проводятся учеными Американского химического общества. В частности, они предложили "назначить" охотниками за амебами известные лекарства-депрессанты — диазепам, фенобарбитон и фенитоин. А чтобы они легче проходили через гемато-энцефалический барьер, лекарства помещают в серебряные наночастицы.Ранее сообщалось, что жительница США заразилась отфильтрованной водой. Во время операции на мозге у 69-летней американки врачи увидели страшное: омертвевшая мозговая ткань превратилась в кашу. Все началось с хронического насморка, с которым женщина обратилась к врачам. Ей порекомендовали промывать носовую полость водой, однако вместо стерильной воды женщина использовала водопроводную воду, пропущенную через фильтр. Через год появились странные симптомы. Оказалось, что с водой женщина занесла редкую амебу — Balamuthia mandrillari, которая начала поедать клетки мозга.