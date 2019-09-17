Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции УВД по СЗАО и Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы нашли четырехлетнего ребенка...

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции УВД по СЗАО и Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы нашли четырехлетнего ребенка, потерявшегося в парке. Инспекторы столичной Госавтоинспекции вернули родителям потерявшегося ребенка», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.К сотрудникам полиции, которые несли службу в парке Строгино, подошла женщина и сообщила, что потерялся ее 4-летний сын. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поиску ребенка.При обследовании территории парка полицейский взвода ОР ППСП УВД по СЗАО старший лейтенант полиции Александр Черников обратил внимание, что мальчик лежит на земле и плачет. Женщина, находящаяся рядом с ним, сообщила, что он потерялся. Сотрудник полиции успокоил малыша и передал его матери. Женщина выразила слова благодарности сотрудникам полиции.Также при патрулировании территории сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Максимом Шевченко и Ильей Ратахином был обнаружен 3-летний мальчик, который стоял на тротуаре и плакал.Сотрудники полиции успокоили малыша и установили, что мальчик потерялся и ищет свою маму. Опросив прохожих, инспекторы не обнаружили поблизости родных ребенка, после чего он был доставлен в один из территориальных ОМВД, откуда его позже забрала обеспокоенная мать.По ее словам, она гуляла с малышом в парке и в какой-то момент потеряла его из вида, не заметив, как он свернул на самокате на другую площадку.Счастливая мать выразила благодарность сотрудникам ГИБДД за неравнодушие и профессионализм.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81