В мероприятии приняли участие 75 сотрудников, представлявших 25 команд из числа спецподразделений правоохранительных органов...

С 8 по 11 сентября 2019 года в г. Тольятти (Самарская область) состоялись соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия на Кубок ОСН «Гром».В мероприятии приняли участие 75 сотрудников, представлявших 25 команд из числа спецподразделений правоохранительных органов Российской Федерации.По результатам проведенных соревнований, в общекомандном зачете места распределились следующим образом:1 место заняла команда ГУ МВД России по Самарской области;2 место – ГУ МВД России по Челябинской области;3 место – ГУ МВД России по Саратовской области.Сборная команда ГУ МВД России по г. Москве заняла 11 общекомандное место.