В мероприятии приняли участие 75 сотрудников, представлявших 25 команд из числа спецподразделений правоохранительных органов...
С 8 по 11 сентября 2019 года в г. Тольятти (Самарская область) состоялись соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия на Кубок ОСН «Гром».
В мероприятии приняли участие 75 сотрудников, представлявших 25 команд из числа спецподразделений правоохранительных органов Российской Федерации.
По результатам проведенных соревнований, в общекомандном зачете места распределились следующим образом:
1 место заняла команда ГУ МВД России по Самарской области;
2 место – ГУ МВД России по Челябинской области;
3 место – ГУ МВД России по Саратовской области.
Сборная команда ГУ МВД России по г. Москве заняла 11 общекомандное место.