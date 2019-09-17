Супруг певицы – фотограф Дмитрий Исхаков – высмеял нелепые
слухи. В Сети поговаривают, что Полина Гагарина увлечена коллегой по цеху
Сергеем Лазаревым, поэтому подала на развод.
Супруг певицы – фотограф Дмитрий Исхаков – высмеял нелепые
слухи. В Сети поговаривают, что Полина Гагарина увлечена коллегой по цеху
Сергеем Лазаревым, поэтому подала на развод.
В личном "Инстаграм" Дмитрий Исхаков опубликовал скриншот новостной
страницы, на которой указано, что он уже не муж певицы Полины Гагариной. Ниже
фотограф оставил ироничную подпись.
"😳🤦♂️🤯
специально пошел проверил, на месте Полюшка. Лежит, книгу читает. Умную. Про
подсознание между прочим!(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – отметил супруг вокалистки.
Отметим, что Гагарина и Лазарев, судя по всему, добрые
друзья. При встрече знаменитости частенько делают совместные снимки. Более того,
Сергей и Полина проявляют активность на страницах друг друга в соцсетях: пишут
комплименты, комментируют фотографии. Приятельские отношения многие восприняли
как флирт, появились слухи о возможном романе вокалистов. Информация об этом
появилась в некоторых СМИ.
Между тем и Дмитрий Исхаков недавно отпраздновали
пятую годовщину свадьбы. Супруги много путешествую вместе и заботятся о детях:
общей дочери Мии и сыне вокалистки от первого брака Андрее. Супруги часто выходят в свет. Дмитрий иногда сопровождает возлюбленную на гастролях. Идеальному браку можно только позавидовать.