Супруг певицы – фотограф Дмитрий Исхаков – высмеял нелепые слухи. В Сети поговаривают, что Полина Гагарина увлечена коллегой по цеху Сергеем Лазаревым, поэтому подала на развод.

Супруг певицы – фотограф Дмитрий Исхаков – высмеял нелепыеслухи. В Сети поговаривают, что Полина Гагарина увлечена коллегой по цехуСергеем Лазаревым, поэтому подала на развод.В личном "Инстаграм" Дмитрий Исхаков опубликовал скриншот новостнойстраницы, на которой указано, что он уже не муж певицы Полины Гагариной. Нижефотограф оставил ироничную подпись."😳🤦‍♂️🤯специально пошел проверил, на месте Полюшка. Лежит, книгу читает. Умную. Проподсознание между прочим!(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – отметил супруг вокалистки.Отметим, что Гагарина и Лазарев, судя по всему, добрыедрузья. При встрече знаменитости частенько делают совместные снимки. Более того,Сергей и Полина проявляют активность на страницах друг друга в соцсетях: пишуткомплименты, комментируют фотографии. Приятельские отношения многие восприняликак флирт, появились слухи о возможном романе вокалистов. Информация об этомпоявилась в некоторых СМИ.Между тем и Дмитрий Исхаков недавно отпраздновалипятую годовщину свадьбы. Супруги много путешествую вместе и заботятся о детях:общей дочери Мии и сыне вокалистки от первого брака Андрее. Супруги часто выходят в свет. Дмитрий иногда сопровождает возлюбленную на гастролях. Идеальному браку можно только позавидовать.