Актрисе Анастасии Заворотнюк диагноз рак мозга поставили еще весной этого года. В немецкой клинике Анастасия провела два месяца. Там ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. Сейчас она находится в частном медцентре в Москве.

Актрисе Анастасии Заворотнюк диагноз "рак мозга" поставили еще весной этого года.Как сообщает Starhit, в немецкой клинике Анастасия провела два месяца. Там ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. В конце июня она вернулась домой, в подмосковный поселок Крекшино.Также известно, что Заворотнюк проходила курс химио- и лучевой терапии. Однако и они не дали результата, актриса чувствовала себя все хуже. Ее мучило высокое давление и головные боли. К ней домой постоянно приезжала скорая помощь. Рядом с ней были мама Валентина Борисовна и дочь Анна.Сейчас Заворотнюк находится в частной клинике в Москве. На прошлой неделе врачи прекратили интенсивное лечение и подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. У Анастасии начались тяжелые осложнения — пневмония и полиорганная недостаточность.Семья актрисы не комментирует состояние ее здоровья.Анастасия Заворотнюк замужем за известным фигуристом Петром Чернышевым. В октябре прошлого года у пары родилась дочь Мила. Также у Анастасии двое детей от предыдущего брака — 23-летняя Анна и 19-летний Майкл.