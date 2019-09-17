Сына певца Филиппа Киркорова – Мартина Киркорова – зачислили в футбольную академию ЦСКА. Перед этим юноша покинул академию Барселоны.

Сына певца Филиппа Киркорова – Мартина Киркорова – зачислили в футбольную академию ЦСКА. Перед этим юноша покинул академию "Барселоны".Известный футбольный агент Дмитрий Селюк предрекает мальчику большой успех в мире спорта. Он уверен, что у юноши все получится и он, вероятно, даже сможет затмить славу знаменитого отца. Правда, для этого пареньку придется постараться – его уже ожидают тренировки три раза в неделю, а обучать его секретам футбольного мастерства будет Олег Корнаухов."Возможно, Мартин в будущем по популярности затмит своего папу. Будемнадеяться, что когда все трибуны будут кричать "Киркоров", это будетсвязано не с выходом на сцену Филиппа и его песнями, а с появлениемна футбольном поле Мартина и его голами", – рассказал Дмитрий.Селюк дружит с певцом довольно долго. Также он поведал журналистам, что их дети общаются между собой. Агент дополнил, что именно по его рекомендации сын Киркорова покинул академию при Барселоне и перешел в ЦСКА.Сейчас юноша уже в компании отца побывал на осмотре в академии. Филипп Бедросович утверждает, что не собирается заставлять сына заниматься спортом.В прочем, тот же Селюк заявил, что мальчик влюблен в футбол и ни о чем другом думать не может. Он уверен, что из Мартина в российском клубе воспитают не только хорошего спортсмена, но и "настоящего мужчину", пишет .