Сегодня, 17 сентября, режиссеру Владимиру Меньшову исполнилось 80 лет. Юбиляр появился в программе Бориса Корчевникова Судьба человека на телеканале Россия 1.

Сегодня, 17 сентября, режиссеру Владимиру Меньшовуисполнилось 80 лет. Юбиляр появился в программе Бориса Корчевникова "Судьбачеловека" на телеканале "Россия 1".Вместе с режиссером на съемки приехала его единственная дочь– телеведущая Юлия Меньшова. К сожалению, супруги мэтра – народной артисткиВеры Алентовой - на шоу не было. Владимир Валентинович рассказал в эфире ток-шоу "Судьбачеловека", что гордится наследницей. Юля, по словам кинематографиста, с детствабыла очень самостоятельной, на родителей никогда не надеялась."Она очень взрослая исамостоятельная девушка. Она такой стала лет в 15. Показательно, что первое еесамостоятельное решение – религия. Она, вдруг, стала бегать в церковь назаутреню, на исповедь, что-то ей понадобилось. Мы, прямо скажем, не очень быливерующие люди, а она, вдруг, стала глубоко верующей", – вспомнил ВладимирМеньшов.По словам режиссера, Юлия сама приняла решение сменить профессию, бросить хорошееместо в театре. Меньшову всегда тянуло нателевидение. Дочь советских знаменитостей решила попробовать себя на новомпоприще."Кем ты пойдешь туда? "Не знаю, кем угодно. Гримером", -говорила она. Странно после актрисы МХАТа стать гримером. Пошла она каким-тотаким мелким редактором", – поведал кинематографист.Наследница именитого режиссера так и работала бы на мелкойдолжности если бы не случай. В телешоу "Я сама" потребовался ведущий. Меньшовупригласили на пробы, которые прошли удачно."Раз прошла передача, два – популярность взлетела до небес.Правда, это стоило ей очень серьезной крови. Такие взлеты не очень прощают: ещевчера была наравне со всеми, а тут… Довольно трудно было", – отметил режиссерв сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".Сама Юлия Меньшова, отметила, что у нее было обычное советскоедетство. То, что родители были звездами кино, никак не влияло на ееповседневную жизнь. Более того, с большинством трудностей ей приходилосьсправляться самостоятельно, так как мама и папа были постоянно заняты наработе."Я училась в самой обычной школе, мои одноклассники не оченьхорошо знали, кто мои родители. Не так часто они появлялись на родительскихсобраниях. Конечно, когда я сменила школу, первоначально это вызвало какой-тоэффект, потому что "Москва слезам не верит" была довольно популярной картиной. Это вызвало интерес у учителей и учеников, но этот интерес в течение двухнедель был истреблен. Я стала обычной, такой как все и это прекрасно", -поделилась телеведущая в эфире ток-шоуПо словам Меньшовой, поступая в школу-студию МХАТ, она взяласебе псевдоним. Экзамены Юлия сдавала под фамилией Большова, на этом настоялотец телеведущей. Вступительные испытания дочь советских звезд прошла успешно."Чтобы было честное понимание самой себя: вдруг там влияеттвоя фамилия, или вдруг ничего не влияет, и ты на самом деле проходишь все этитворческие конкурсы", – объяснила Юлия Меньшова в программе .