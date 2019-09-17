Сегодня, 17 сентября, режиссеру Владимиру Меньшову
исполнилось 80 лет. Юбиляр появился в программе Бориса Корчевникова Судьба
человека на телеканале Россия 1.
Сегодня, 17 сентября, режиссеру Владимиру Меньшову
исполнилось 80 лет. Юбиляр появился в программе Бориса Корчевникова "Судьба
человека" на телеканале "Россия 1".
Вместе с режиссером на съемки приехала его единственная дочь
– телеведущая Юлия Меньшова. К сожалению, супруги мэтра – народной артистки
Веры Алентовой - на шоу не было. Владимир Валентинович рассказал в эфире ток-шоу "Судьба
человека", что гордится наследницей. Юля, по словам кинематографиста, с детства
была очень самостоятельной, на родителей никогда не надеялась.
"Она очень взрослая и
самостоятельная девушка. Она такой стала лет в 15. Показательно, что первое ее
самостоятельное решение – религия. Она, вдруг, стала бегать в церковь на
заутреню, на исповедь, что-то ей понадобилось. Мы, прямо скажем, не очень были
верующие люди, а она, вдруг, стала глубоко верующей", – вспомнил Владимир
Меньшов.
По словам режиссера, Юлия сама приняла решение сменить профессию, бросить хорошее
место в театре. Меньшову всегда тянуло на
телевидение. Дочь советских знаменитостей решила попробовать себя на новом
поприще.
"Кем ты пойдешь туда? "Не знаю, кем угодно. Гримером", -
говорила она. Странно после актрисы МХАТа стать гримером. Пошла она каким-то
таким мелким редактором", – поведал кинематографист.
Наследница именитого режиссера так и работала бы на мелкой
должности если бы не случай. В телешоу "Я сама" потребовался ведущий. Меньшову
пригласили на пробы, которые прошли удачно.
"Раз прошла передача, два – популярность взлетела до небес.
Правда, это стоило ей очень серьезной крови. Такие взлеты не очень прощают: еще
вчера была наравне со всеми, а тут… Довольно трудно было", – отметил режиссер
в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".
Сама Юлия Меньшова, отметила, что у нее было обычное советское
детство. То, что родители были звездами кино, никак не влияло на ее
повседневную жизнь. Более того, с большинством трудностей ей приходилось
справляться самостоятельно, так как мама и папа были постоянно заняты на
работе.
"Я училась в самой обычной школе, мои одноклассники не очень
хорошо знали, кто мои родители. Не так часто они появлялись на родительских
собраниях. Конечно, когда я сменила школу, первоначально это вызвало какой-то
эффект, потому что "Москва слезам не верит" была довольно популярной картиной. Это вызвало интерес у учителей и учеников, но этот интерес в течение двух
недель был истреблен. Я стала обычной, такой как все и это прекрасно", -
поделилась телеведущая в эфире ток-шоу
По словам Меньшовой, поступая в школу-студию МХАТ, она взяла
себе псевдоним. Экзамены Юлия сдавала под фамилией Большова, на этом настоял
отец телеведущей. Вступительные испытания дочь советских звезд прошла успешно.
"Чтобы было честное понимание самой себя: вдруг там влияет
твоя фамилия, или вдруг ничего не влияет, и ты на самом деле проходишь все эти
творческие конкурсы", – объяснила Юлия Меньшова в программе .