Фигурист Петр
Чернышев навестил
ее в столичной клинике. Там проходит лечение его жена Анастасия Заворотнюк.
<a href="https://33live.ru/novosti/17-09-2019-suprug-srochno-priexal-k-tyazhelobolnoj-zavorotnyuk.html" target="_blank">Супруг срочно приехал к тяжелобольной Заворотнюк</a> - Фигурист Петр
Чернышев навестил
ее в столичной клинике. Там проходит лечение его жена Анастасия Заворотнюк.
[url=https://33live.ru/novosti/17-09-2019-suprug-srochno-priexal-k-tyazhelobolnoj-zavorotnyuk.html]Супруг срочно приехал к тяжелобольной Заворотнюк[/url] - Фигурист Петр
Чернышев навестил
ее в столичной клинике. Там проходит лечение его жена Анастасия Заворотнюк.