Банкет по случаю свадьбы режиссера Федора Бондарчука и актрисы
Паулины Андреевой перенесли. Рабочие в спешке собирают праздничные украшения и
перевозят на другую локацию.
Банкет по случаю свадьбы режиссера Федора Бондарчука и актрисы
Паулины Андреевой перенесли. Рабочие в спешке собирают праздничные украшения и
перевозят на другую локацию.
Сегодня, 17 сентября, Бондарчук и Андреева празднуют
долгожданную свадьбу. Расписаться влюбленные решили в Санкт-Петербурге.
Пока точно не ясно, где именно будет проходить торжество. Ранее
сообщалось, что это старинный дом Беггровых на Невском, однако в распоряжении
журналистов оказалось приглашение, в котором
говорится, что свадьбу перенесли в Юсуповский дворец на набережной реки Мойки.
Здание, где пройдет банкет,
– федеральный памятник культуры. Примечательно, но именно там убили Григория
Распутина.
Юсуповский дворец – самое
роскошное место в Питере. Любой желающий может снять его для проведения мероприятия.
На выбор предлагают 14 помещений, самый роскошный зал – Белоколонный – площадью
445 метров. Арендовать его на вечер стоит 350 тысяч рублей.
Есть версия, что
во дворце будет торжественная часть, а сам банкет – на Невском. Об этом сообщает.
Как писали "Дни.ру", на приглашены только самые близкие и друзья –
порядка 200 человек. Напомним, о романе режиссера и актрисы впервые заговорили
летом 2016 года, когда они вместе появились на "Кинотавре".