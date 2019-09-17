Банкет по случаю свадьбы режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой перенесли. Рабочие в спешке собирают праздничные украшения и перевозят на другую локацию.

Банкет по случаю свадьбы режиссера Федора Бондарчука и актрисыПаулины Андреевой перенесли. Рабочие в спешке собирают праздничные украшения иперевозят на другую локацию.Сегодня, 17 сентября, Бондарчук и Андреева празднуютдолгожданную свадьбу. Расписаться влюбленные решили в Санкт-Петербурге.Пока точно не ясно, где именно будет проходить торжество. Ранеесообщалось, что это старинный дом Беггровых на Невском, однако в распоряжениижурналистов оказалось приглашение, в которомговорится, что свадьбу перенесли в Юсуповский дворец на набережной реки Мойки.Здание, где пройдет банкет,– федеральный памятник культуры. Примечательно, но именно там убили ГригорияРаспутина.Юсуповский дворец – самоероскошное место в Питере. Любой желающий может снять его для проведения мероприятия.На выбор предлагают 14 помещений, самый роскошный зал – Белоколонный – площадью445 метров. Арендовать его на вечер стоит 350 тысяч рублей.Есть версия, чтово дворце будет торжественная часть, а сам банкет – на Невском. Об этом сообщает.Как писали "Дни.ру", на приглашены только самые близкие и друзья –порядка 200 человек. Напомним, о романе режиссера и актрисы впервые заговорилилетом 2016 года, когда они вместе появились на "Кинотавре".