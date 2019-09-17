Ягода-малина нас к себе манила, / Ягода-малина летом в гости звала... – кто не знает этих строк главного хита Валентины Легкоступовой! Эта песня звучит уже более двадцати лет, но не надоедает, всегда нравится людям, да и прилично кормит артистку. Ее же она исполнила на музыкальном фестивале Бархатный сезон, который проводит сочинский гранд-отель Жемчужина. Певица там появилась с огромной – во всю руку – татуировкой. Корреспондент Дни.ру рассмотрел рисунок в деталях.

"Ягода-малина нас к себе манила, / Ягода-малина летом в гости звала..." – кто не знает этих строк главного хита Валентины Легкоступовой! Эта песня звучит уже более двадцати лет, но не надоедает, всегда нравится людям, да и прилично кормит артистку. Ее же она исполнила на музыкальном фестивале "Бархатный сезон", который проводит сочинский гранд-отель "Жемчужина". Певица там появилась с огромной – во всю руку – татуировкой. Корреспондент "Дни.ру" рассмотрел рисунок в деталях."Картинка в этом виде появилась не сразу, – призналась певица "Дни.ру". – Я несколько раз "добивала" ее, совершенствовала. Финальным штрихом стала красная птица-феникс – символ возрождения, бессмертия, тепла и света"."С домашними (у певицы двое детей – Прим. ред.) я не советовалась – считаю себя достаточно взрослой, чтобы самой принимать решения, – улыбается Легкоступова. – Сейчас хочу набить еще одну картинку – уже выбрала, но пока не решила, в каком месте делать".Валентина Легкоступова находится в хорошей вокальной и физической форме, поэтому ее часто приглашают спеть на том или ином мероприятии. Но даже несмотря на кризис, свой гонорар она не уменьшает. "Цена с годами может только расти, как у хорошего вина и бриллиантов! – заверила артистка. – Хотя и не в деньгах счастье. Главное мое богатство – это родные. Я бабушка – у меня мамочка жива, есть две прекрасные внучки, дочка, сын, Что может быть дороже!"По словам артистки, ее дочь Анетта в этом году окончила МГИМО. Музыкальная карьера ее не прельщает – по стопам знаменитой матери девушка решила не идти. "Но на моей шее она не сидит – у нее хороший муж, который и обеспечивает всем", – заверила исполнительница.