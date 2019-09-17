Главный редактор Крымской газеты Мария Волконская в эфире программы 60 минут рассказала, что украинская делегация на совещании ОБСЕ в Варшаве пыталась сорвать ее выступление. Представитель Украины потребовал, чтобы Волконская покинула зал заседаний, но модератор не согласился и дал ей слово.

Главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская в эфире программы "60 минут" рассказала, что украинская делегация на совещании ОБСЕ в Варшаве пыталась сорвать ее выступление. Представитель Украины потребовал, чтобы Волконская покинула зал заседаний, но модератор не согласился и дал ей слово."Когда стало понятно, что мое выступление состоится, то зал заседания покинули представители делегаций из Канады, Франции и Украины. При этом представители Украины больше в зал не вернулись. Наверное, они боялись услышать правду, ведь я приготовила выступление-ответ на их рассказы о каких-то политзаключенных в Крыму, о заключенных якобы по религиозным мотивам. Мне важно было, чтобы здесь услышали, что эти люди просто нарушили закон", — рассказала Волконская."Хотелось пригласить представителей ОБСЕ в гости, чтобы они приехали и сами увидели жизнь российского Крыма", — добавила журналистка, отметив, что в Крым ежегодно приезжают более 150 иностранных делегаций.