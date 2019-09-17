С завидной регулярностью украинские политики, дипломаты и эксперты демонстрирует абсолютное нежелание слушать противоположную сторону. В особенности это заметно в те моменты, когда дело касается Крыма. В частности, из-за него украинская делегация закатила настоящую истерику на совещании ОБСЕ.

С завидной регулярностью украинские политики, дипломаты и эксперты демонстрирует абсолютное нежелание слушать противоположную сторону. В особенности это заметно в те моменты, когда дело касается Крыма. В частности, из-за него украинская делегация закатила настоящую истерику на совещании ОБСЕ.Делегация Украины попыталась сорвать выступлениеглавного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской во время ежегодного совещания ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. Сперва украинские участники попытались сделать так, чтобы журналистка не смогла выступить, а когда у них этого не получилось – устроили бойкот.Сама Мария Волконская расценила эту выходку как "нежеланиеслышать неудобную правду о жизни российского Крыма", передает . С ней согласились многочисленные эксперты. "Украинская сторона вновь продемонстрировала нежелание вести диалог и абсолютное пренебрежение мнением коллег", – цитирует председателя Союза журналистов Крыма Андрея Трофимова."Несмотря на протесты со стороны представителей Украины, несмотря ни на что, крымским журналистам удалось рассказать о том, что в Крыму все мирно, тихо и спокойно, соблюдается свобода слова", – добавил он. Тем же, кто предпочитает больше верить в пугающие байки о якобы проблемах на полуострове, он предложил лично приехать и убедиться в иллюзорности подобного рода заявлений.Юмористическую составляющую в истерике, которую закатила украинская делегация, нашел представитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, член российской правительственной делегации на совещании ОБСЕ Кирилл Игнатов. "Это в принципе смешно, когда при обсуждении свободы слова Украина лишает слова ту или иную сторону только потому, что это не нравится властям ряда государств", – цитирует его .Он отметил, что делегации Украины, возможно, нужно время для того, чтобы проконсультироваться со своим начальством и зарубежными покровителями для того, чтобы определить, как им поступать дальше. Практика показала, что все их попытки закрыть рот российским СМИ успехом не увенчались.