Во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет умер российский дирижер, народный артист России Валерий Успенский. Информация о прощании с артистом будет объявлена позже.

Во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет умер российский дирижер, народный артист России Валерий Успенский.Об этом сообщается в социальной сети "ВКонтакте" на странице Санкт-Петербургской консерватории. Отмечается, что информация о прощании с артистом будет объявлена позже.Валерий Всеволодович родился 20 января 1939 года. Он окончил Хоровое училище имени М. И. Глинки, а также Ленинградскую консерваторию.В 1960-1972 годах он был главным хормейстером Театра оперы и балета в Улан-Удэ. Впоследствии руководил Академическим хором Хабаровска. Валерий Успенской также преподавал в Санкт-Петербургской консерватории.