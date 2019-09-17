В 75 лет умерла известная американская журналистка, являющаяся автором ряда бестселлеров, а также лауреатом премии Эмми Коки Робертс. Она была политической обозревательницей ABC News и за свою многолетнюю карьеру получила множество наград. Робертс прозвали одной из 50 выдающихся американских женщин в истории вещания.

В 75 лет умерла известная американская журналистка, являющаяся автором ряда бестселлеров, а также лауреатом премии Эмми Коки Робертс. Она была политической обозревательницей ABC News и за свою многолетнюю карьеру получила множество наград. Робертс прозвали одной из 50 выдающихся американских женщин в истории вещания.О смерти журналистки сообщили в ABC News. Причиной смерти Робертс послужили осложнения, вызванные раком молочной железы.Коллеги признают американского политического обозревателя истинным пионером в области журналистики. Робертс провела множество интервью, которые отличались глубоким анализом. Также женщина написала восемь книг, посвященных роли женщин в истории США. Многие из них издание The New York Times назвало бестселлерами.