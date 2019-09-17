Уникальный детский хор выступил на закрытии смены в Артеке. В нем приняли участие более пятисот юных исполнителей со всей России. Об этом сообщает служба информации Вести – Севастополь.

Уникальный детский хор выступил на закрытии смены в "Артеке". В нем приняли участие более пятисот юных исполнителей со всей России. Об этом сообщает служба информации "Вести – Севастополь". Ребята приехали почти из шестидесяти регионов страны. Всех их объединяет любовь к музыке и хоровому пению.Детский хор России — объединение, в которое входит больше тысячи ребят. Идею его создания шесть лет назад поддержал президент России Владимир Путин.Как рассказала зампредседателя правительства России Ольга Голодец, которая также является главой попечительского совета Всероссийского хорового общества, участники концерта продемонстрировали очень высокий уровень исполнительского искусства. Победителями "хоровой" смены в "Артеке" стали 19 юных артистов.