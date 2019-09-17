Бывший президент Незалежной Петр Порошенко задремал прямо во время заседания верховного совета Рады. Компрометирующий ролик выложил у себя в микроблоге экс-депутат парламента Александр Онищенко.

Бывший президент Незалежной Петр Порошенко задремал прямо во время заседания верховного совета Рады. Компрометирующий ролик выложил у себя в микроблогеэкс-депутат парламента Александр Онищенко.Политик и бывший соратник Порошенко с долей иронии подписал свою публикацию: "Петя устал, не высыпается (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)Онищенко также отметил, что, вероятно, экс-президент недосыпает из-за того, что "думает днем и ночью, как агрессора отыскать", издание URA.ru. На кадрах, опубликованных в интернете видно, что Петр пытается побороть сонливость, но в конце концов проигрывает и уносится в царство Морфея.