Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО устанавливают местонахождение пропавшего без вести Загрекова Виктора Александровича...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО устанавливают местонахождение пропавшего без вести Загрекова Виктора Александровича, 04.11.1977 года рождения, уроженца Пензенской области, местонахождение которого неизвестно с 12.08.2019 года.Приметы: на вид 35-40 лет, рост 172 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы короткиеОсобые приметы: два передних зуба имеют сколы.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: (495) 965-14-01; (495) 965-22-48; или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73