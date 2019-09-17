Телеведущая и певица Ольга Бузова является одной из самых завидных невест российского шоу-бизнеса. Несмотря на огромное количество поклонников, звезда до сих пор так и не нашла того единственного.

Телеведущая и певица Ольга Бузова является одной из самых завидных невест российского шоу-бизнеса. Несмотря на огромное количество поклонников, звезда до сих пор так и не нашла того единственного.Недавно исполнительница открыла все карты. Она поведала, какими качествами должен обладать мужчина ее мечты.Прежде всего, ее будущий избранник должен быть преданным и постоянным. Также Ольге импонирует в мужчинах чувство юмора и порядочность. Кроме того, огромное значение для знаменитости имеет ум, доброта, великодушие, честность и аккуратность спутника.Благосостояние партнера не играет большой роли для Бузовой, сообщает издание Starhit. Тем не менее, Ольга считает, если мужчине будет некомфортно с ней в финансовом плане, то отношения с ним будет выстроить сложно."Про деньги я не говорю. Но мужчина должен иметь возможность хотя бы сводить меня в те места, которые я люблю", – добавила певица.Напомним, скоро на телеэкранах стартует новые проект "План Б". Его главными героями станут Тимур Батрудинов и, непосредственно, ведущая "Дома-2". В шоу звезды будут искать себе пару. В случае, если к концу передачи они так и не найдут себе достойных спутников, им придется пожениться.