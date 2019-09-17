Правительство утвердило правила выплат компенсаций для частичного погашения ипотеки для многодетных семей.

Участвовать в программе могут российские заемщики при рождении у них третьего и последующего детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Такие семьи смогут получить выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.Правила действуют и для семей, усыновивших третьего и последующих детей.Чтобы получить компенсацию, следует предоставить документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредитам правилам программы, в банк, где выдавалась ипотека. После проверки документов кредитор отправит их в ДОМ.РФ, и если данные верны, заемщику переведут средства для полного и частичного погашения ипотеки в пределах 450 тысяч рублей.Заемщику также придется предоставить документы, подтверждающие отцовство или материнство, а также материалы по кредиту.Средства будут выделяться однократно, только на ипотеку и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки. Деньги не могут быть выделены, если дети не являются гражданами РФ или родители лишены родительских прав (или отменено усыновление). Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года.Предметом ипотеки может быть жилое помещение (квартира), объект индивидуального жилищного строительства (частный дом), участок под частный дом или жилое помещение по долевому строительству.В поправках в бюджет на 2019 год заложено выделение ДОМ.РФ 5 миллиардов рублей на программу помощи многодетным.