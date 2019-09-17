Появились детали торжественной церемонии знаменитостей. Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева выбрали для своего праздника весьма необычный интерьер.

Появилисьдетали торжественной церемонии знаменитостей. Режиссер Федор Бондарчук и актрисаПаулина Андреева выбрали для своего праздника весьма необычный интерьер.Приглашенные на свадьбуБондарчука и Андреевой до последнего не знали, где именно пройдет торжество. Сначалапоявилась информация, что это старинный дом Беггровых на Невском проспекте вСанкт-Петербурге.Интерес вызвал интерьер на мероприятии. Внутри, поданным источников, "черная стена, свечи и красная занавеска". А из дома выкатили этажерку со странными черными вазами,похожими на погребальные урны.Шокировало не только эпатажное оформление свадьбы Бондарчука и Андреевой, но и страннаясхожесть с недавним торжеством Ксении Собчак и Константина Богомолова. Так, красно-черноеоформление было замечено в грузовой машине, а внутрь заносили черные кресла идаже комод."Внутри все, по многим признакам, будет вчерно-красных тонах. Неужели позаимствовали идею у Собчак с Богомоловым? Вродесегодня не пятница, 13-е, а вторник, 17-е", – с иронией отметил автор статьи в Позже стало известно, что перенесена в Юсуповский дворец на набережной рекиМойки.Как писали "Дни.ру", наприглашены только самые близкие и друзья –порядка 200 человек.Напомним, о романе Паулины Андреевой и Федора Бондарчука впервые заговорили летом 2016 года, когда они вместе появились на "Кинотавре".