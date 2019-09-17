Появились
детали торжественной церемонии знаменитостей. Режиссер Федор Бондарчук и актриса
Паулина Андреева выбрали для своего праздника весьма необычный интерьер.
Появились
детали торжественной церемонии знаменитостей. Режиссер Федор Бондарчук и актриса
Паулина Андреева выбрали для своего праздника весьма необычный интерьер.
Приглашенные на свадьбу
Бондарчука и Андреевой до последнего не знали, где именно пройдет торжество. Сначала
появилась информация, что это старинный дом Беггровых на Невском проспекте в
Санкт-Петербурге.
Интерес вызвал интерьер на мероприятии. Внутри, по
данным источников, "черная стена, свечи и красная занавеска". А из дома выкатили этажерку со странными черными вазами,
похожими на погребальные урны.
Шокировало не только эпатажное оформление свадьбы Бондарчука и Андреевой, но и странная
схожесть с недавним торжеством Ксении Собчак и Константина Богомолова. Так, красно-черное
оформление было замечено в грузовой машине, а внутрь заносили черные кресла и
даже комод.
"Внутри все, по многим признакам, будет в
черно-красных тонах. Неужели позаимствовали идею у Собчак с Богомоловым? Вроде
сегодня не пятница, 13-е, а вторник, 17-е", – с иронией отметил автор статьи в Позже стало известно, что перенесена в Юсуповский дворец на набережной реки
Мойки.
Как писали "Дни.ру", на
приглашены только самые близкие и друзья –
порядка 200 человек.
Напомним, о романе Паулины Андреевой и Федора Бондарчука впервые заговорили летом 2016 года, когда они вместе появились на "Кинотавре".