Злоумышленница, имея доступ к сейфу с денежными средствами, похитила их и потратила на собственные нужды...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали женщину, подозреваемую в хищении крупной суммы денежных средств из сейфа организации.В полицию с заявлением обратилась руководитель одной из коммерческих организаций, расположенных на Олимпийском проспекте. По ее словам, из сейфа, находящегося в офисном помещении по вышеуказанному адресу, пропали денежные средства в размере 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Сретенка задержали подозреваемую – 46-летнюю москвичку.Установлено, что женщина была принята в данную организацию на должность бухгалтера-кассира, но через несколько дней не вышла на работу и перестала выходить на связь. Похищенными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60