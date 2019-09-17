В доме главы агентства Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка прошел обыск. Как пояснил пресс-секретарь генпрокуратуры Эмил Гайтур, следственные действия связаны с уголовным делом о выводе 1 миллиарда долларов из банковской системы страны.

В доме главы агентства Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка прошел обыск. Как пояснил пресс-секретарь генпрокуратуры Эмил Гайтур, следственные действия связаны с уголовным делом о выводе 1 миллиарда долларов из банковской системы страны."Обыски проводятся в контексте запроса генпрокуратуры о снятии иммунитета с двух депутатов парламента", — пояснил он РИА Новости.Ранее СМИ сообщили, что Владимир Новосадюк был задержан. Представитель Генпрокуратуры не подтвердил эту информацию.Сам руководитель агентства Sputnik Молдавия рассказал, что ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, после чего он был отпущен под подписку о невыезде.О том, что Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов Молдавии, вывели за ее пределы около 1 миллиарда долларов, стало известно в 2014 году. В 2017 году суд Кишинева в рамках этого дела приговорил молдавского бизнесмена Илана Шора (муж российской певицы Жасмин) к 7,5 годам.Несмотря на приговор, мужчина оставался на свободе, так как Апелляционная палата за два года так и не приступила к рассмотрению дела по существу. За это время бизнесмен стал мэром города Оргеева, создал "Партию Шора" и стал депутатом парламента. Летом 2019 года МВД Молдавии объявило его в национальный и международный розыск.16 сентября врио генпрокурора Молдавии Дмитрий Робу обратился к парламенту с просьбой лишить иммунитета депутатов фракции "Шор" Марину Таубер и Регину Апостолову. Женщины также подозреваются в причастности к выводу миллиарда долларов за пределы страны. В итоге депутаты были задержаны.