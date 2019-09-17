Анна Седокова разместила в своем Инстаграме фото с лицом, прикрытым платочком. При этом на лице певицы и телеведущей явно видны красные пятна. Пост этот, по ее признанию, она пишет, делая капельницу. Анна призналась, что в горле у нее стоит ком, и она вынуждена постоянно носить с собой шприц.

Анна Седокова разместила в своем "Инстаграме" фото с лицом, прикрытым платочком. При этом на лице певицы и телеведущей явно видны красные пятна.Пост этот, по ее признанию, она пишет, делая капельницу. Анна призналась, что пятна не только на лице, но и на теле, а каждое утро она просыпается от жуткого зуда.Врачи сообщили, что к тому же у нее отекали внутренние органы, а в горле был ком, так что становилось тяжело дышать."Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай", — призналась певица.Кроме того, у нее ощущалась припухлость лица. В комментариях про Седокову писали, что это якобы следствие пластических операций.Она молчала, но теперь решила раскрыть правду.Оказывается, у Седоковой – крапивница, и опубликовав это фото, певица решила поддержать тех, кто тоже страдает от этой напасти.Что же касается причины появления этой болезни, то, скорее всего, это последствия стрессов.