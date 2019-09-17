17 сентября в Израиле впервые в истории пройдут повторные всеобщие парламентские выборы. По их итогам должен определиться состав 120-местного Кнессета. А затем начнется формирование правительственной коалиции и будет назначен премьер-министр.

17 сентября в Израиле впервые в истории пройдут повторные всеобщие парламентские выборы. По их итогам должен определиться состав 120-местного Кнессета. А затем начнется формирование правительственной коалиции и будет назначен премьер-министр.Повторное голосование потребовалось потому, что после апрельских выборов премьер Биньямин Нетаньяху на смог в отведенный законом срок договориться о создании коалиции, напоминает телеканал "Россия 24". Бороться за победу сегодня будут 30 партий. По данным соцопросов, большинство израильтян намерены отдать свой голос за партию во главе с Нетаньяху.