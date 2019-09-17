Кадастровая палата разъяснила, как упростить процедуру оформления излишков земельных участков.

Поправки в законодательство, которые позволяют россиянам узаконить самовольно занятые земли, вступили в силу 16 сентября. Легализовать землю можно, если участок используется 15 лет и более, на него нет посягательств со стороны соседей и претензий со стороны органов власти.Чтобы упростить процедуру оформления документов, гражданину нужно внести свои контактные данные в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).Вступившие поправки позволяют кадастровым инженерам получать сведения, необходимые для процедуры согласования границ, в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости – почтовых и электронных. Обратная связь позволит учесть интересы всех заинтересованных лиц и предотвратить земельные споры между соседями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Кадастровой палаты.Межевание земли может проводиться как по заявлению одного собственника, так и на основании госконтрактов на проведение кадастровых работ. Кадастровый инженер определит координаты границ участка, и если сведения о границах примыкающих к нему участков не внесены в ЕГРН, согласует общие границы с соседями. В дальнейшем согласование границ будет проводиться на общем собрании заинтересованных лиц или индивидуально под расписку.О проведении собрания инженер должен оповестить извещением, которое придет на почтовый или электронный адрес за 30 дней до собрания. Если собственник не получит извещение, в дальнейшем он может оказаться в невыгодном положении: его интересы могут быть нарушены, а земельный спор с соседями придется решать в суде. Внесение контактных данных поможет предотвратить такую ситуацию.До вступления закона в силу у инженера не было права запрашивать данные о собственниках из ЕГРН.