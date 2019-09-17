В этом году были произведены необходимые работы в школах № 11, 15, 25 города Владимира и детском саде № 120 в микрорайоне Коммунар.

Отремонтированныеучебные классы и спортзалы. С 2008 года в регионе реализуется программа депутата Госдумы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Аникеева по поддержке подшефных школ и детских садов. За это время помощь уже получили более 80 образовательных учреждений. В этом году были произведены необходимые работы в школах11, 15, 25 города Владимира и детском саде120 в микрорайоне Коммунар.Новыйучебный год средняя школа11 встретила обновленной. К первому сентября в рамках программы в спортивном зале были полностью заменены окна. Теперь заниматься физкультурой в помещении комфортно в любое время года.Татьяна Ковалькова, директор школы11 им. М.Ф. Мануйловой г. Владимира: "Окнам было почти 40 лет. Причем уже было невозможно их открыть, проветрить достаточно, вымыть. Теперь это светлые, яркие окна, за ними такие прекрасные сосны, такой вид! С наслаждением уже можно в этом зале заниматься спортом."Программа поддержки образовательных учреждений региона реализуется депутатом Госдумы, председателем общественной организации «Милосердие и порядок» Григорием Аникеевым с 2008 года. В этом году кроме 11-ой школы, поддержку получили еще три подшефных учреждения: в детском саду120 микрорайона Коммунар установили новую дверь, во владимирских школах15 и 25 заменили деревянные окна на пластиковые.Татьяна Шаркова, директор школы25 г. Владимира: "Двадцать пятая школа уже 10 лет участвует в программе. И ребята, и педагоги замечают насколько за лето ежегодно меняются условия пребывания в школе. И здесь, конечно же,вносит большой вклад «Милосердие и порядок», лично Григорий Викторович Аникеев."В новом году ребятам предстоит многому научиться.Комфортные условия,которые созданы в школах, позволят им в уютной обстановке постигать удивительный мир знаний.Михаил Язынин, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"