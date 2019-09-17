В этом году были произведены необходимые работы в школах
№
11, 15, 25 города Владимира и детском саде
№
120 в микрорайоне Коммунар.
Отремонтированные
учебные классы и спортзалы. С 2008 года в регионе реализуется программа депутата Госдумы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Аникеева по поддержке подшефных школ и детских садов. За это время помощь уже получили более 80 образовательных учреждений. В этом году были произведены необходимые работы в школах
№
11, 15, 25 города Владимира и детском саде
№
120 в микрорайоне Коммунар.
Новый
учебный год средняя школа
№
11 встретила обновленной. К первому сентября в рамках программы в спортивном зале были полностью заменены окна. Теперь заниматься физкультурой в помещении комфортно в любое время года.
Татьяна Ковалькова, директор школы
№
11 им. М.Ф. Мануйловой г. Владимира: "
Окнам было почти 40 лет. Причем уже было невозможно их открыть, проветрить достаточно, вымыть. Теперь это светлые, яркие окна, за ними такие прекрасные сосны, такой вид! С наслаждением уже можно в этом зале заниматься спортом."
Программа поддержки образовательных учреждений региона реализуется депутатом Госдумы, председателем общественной организации «Милосердие и порядок» Григорием Аникеевым с 2008 года. В этом году кроме 11-ой школы, поддержку получили еще три подшефных учреждения: в детском саду
№
120 микрорайона Коммунар установили новую дверь, во владимирских школах
№
15 и 25 заменили деревянные окна на пластиковые.
Татьяна Шаркова, директор школы
№
25 г. Владимира: "
Двадцать пятая школа уже 10 лет участвует в программе. И ребята, и педагоги замечают насколько за лето ежегодно меняются условия пребывания в школе. И здесь, конечно же,
вносит большой вклад «Милосердие и порядок», лично Григорий Викторович Аникеев."
В новом году ребятам предстоит многому научиться.
Комфортные условия,
которые созданы в школах, позволят им в уютной обстановке постигать удивительный мир знаний.
Михаил Язынин, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"