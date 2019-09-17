В Комсомольске-на Амуре рабочие группы МЧС с помощью насосов откачивают воду и осушают подвалы подтопленных жилых домов, которых все еще около пятисот.

В Комсомольске-на Амуре рабочие группы МЧС с помощью насосов откачивают воду и осушают подвалы подтопленных жилых домов, которых все еще около пятисот. Уровень воды в Амуре и внутренних водоемах города постепенно падает, и пострадавшие дома начинают медленно освобождаться от большой воды.Из-за обильных дождей в узких участках города вода скапливалась, и ей некуда было уходить. Это существенно осложняло ситуацию, передает телеканал "Россия 24". Также на борьбу с паводками власти региона выделили дополнительные средства — 13 миллионов рублей.