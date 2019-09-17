Всех их ввезли из-за границы с нарушением законодательства

Всех их ввезли из-за границы с нарушением законодательстваВладимирское управление Россельхознадзора вместе с таможней устроили рейд на Октябрьском рынке в Коврове. Во время рейда у бизнесменов, торгующих на рынке, изъяли 190 килограммов санкционного сыра, который запрещен к ввозу в Россию.Всего изъяли 25 сортов сыра: голландские сорта, итальянская горгонзола, французские сыры с плесенью, сыр «Iberico» из Испании и элитные немецкие сыры. Сесь изъятый сыр уничтожили на полигоне по вывозу мусора - раздавили бульдозерами.