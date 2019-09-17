17.09.2019

2019-09-17 14:30:45

В Красноярском крае ребенок кидал камешки в реку и погиб

В селе Рыбное Красноярского края произошла настоящая трагедия. Трехлетний ребенок во время игры сорвался с обрыва в реку и разбился насмерть.



По данным , было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас следователи допрашивают родственников малыша. Известно, что до случившегося ребенок находился у своей бабушки, которая отлучилась по делам.