В Крыму с единственным концертом выступит композитор Горан Брегович. Нашим кинозрителям его творчество, в первую очередь, знакомо по фильмам известного югославского режиссера Эмира Кустурицы.

В Крыму с единственным концертом выступит композитор Горан Брегович. Нашим кинозрителям его творчество, в первую очередь, знакомо по фильмам известного югославского режиссера Эмира Кустурицы. Брегович написал музыку к таким картинам, как "Черная кошка, белый кот", "Аризонская мечта", "Время цыган", "Андеграунд".Как уточнили организаторы выступления, композитор исполнит любимые мелодии, ставшие всемирно известными. Уже известна точная дата концерта — это 3 ноября, сообщает служба информации "Вести – Севастополь". По словам руководителя компании-организатора Игоря Нескубина, выбрать свободное время музыканту было очень непросто. Популярный композитор ведет очень активную концертную деятельность.Выступление накануне Дня народного единства станет настоящим праздником для всех любителей творчества Бреговича. Как уточняет агентство Крыминформ, концерт пройдет в Симферополе.