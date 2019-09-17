В ликвидации последствий пожара участвовали 24 человек на 12 единицах техники

В ликвидации последствий пожара участвовали 24 человек на 12 единицах техникиВ Меленковском районе произошел масштабный пожар. Днем 17 сентября на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании картофелехранилища в деревне Кудрино. На место незамедлительно выехали спасатели.Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Никто не пострадал. В ликвидации последствий пожара участвовали 24 человек на 12 единицах техники.