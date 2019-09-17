Арестован криминальный авторитет Ираклий Джабуа, подозреваемый в убийстве. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы. Джабуа подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 108 Уголовного кодекса России (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

Арестован криминальный авторитет Ираклий Джабуа, подозреваемый в убийстве. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы.Джабуа подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 108 Уголовного кодекса России (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). В суде сообщили, что удовлетворили ходатайство следствия — криминальный авторитет будет арестован до 30 октября.Джабуа знают в криминальном мире как Ираклия Ростовского. В 2016 году он уже был осужден по статье за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Также Джабуа привлекали к уголовной ответственности за мошенничество и грабежи.