В Москве в ночь с 16 на 17 сентября загорелся жилой дом на Звездном Бульваре. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже.

В Москве в ночь с 16 на 17 сентября загорелся жилой дом на Звездном Бульваре. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, передает телеканал "Россия 24".Пожар быстро ликвидировали. На месте ЧП обнаружено тело погибшего. Еще пять человек, в том числе двое детей, успели покинуть помещение до приезда экстренных служб. Причины случившегося выясняются.