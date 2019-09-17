В ночь с 16 на 17 сентября в Санкт-Петербурге около одного из домов по Среднеохотинскому проспекту двое молодых людей напали на гражданина Узбекистана. По предварительной версии, конфликт произошел на почве национальной неприязни.

В ночь с 16 на 17 сентября в Санкт-Петербурге около одного из домов по Среднеохотинскому проспекту двое молодых людей напали на гражданина Узбекистана. По предварительной версии, конфликт произошел на почве национальной неприязни.Как сообщается на сайте Следственного комитета по Санкт-Петербургу, злоумышленники были вооружены газовым баллончиком и ножом. Нападение было совершено с целью убийства. Гражданину Узбекистана нанесли несколько ножевых ранений, после чего молодые люди скрылись с места преступления.В настоящее время пострадавший находится в больнице. Ему оказывается медицинская помощь.В результате следственных действий сотрудниками правоохранительных органов были задержаны два человека, которые не являются жителями Санкт-Петербурга. Отмечается, что преступники придерживаются националистических взглядов. В их отношении возбуждено уголовное дело.Как сообщает "Московский комсомолец", четверо молодых радикалов, чей возраст варьируется от 17 до 20 лет, приехали на внедорожнике в Санкт-Петербург из Москвы. Когда их машина заглохла, националисты пошли пешком по городу. На Среднеохотинском проспекте у молодых людей произошел конфликт с гражданином Узбекистана.В полиции отметили, что у задержанных есть татуировки охранных отделений Третьего рейха и СС. Нож у ребят не нашли, зато у них имелись кастеты.