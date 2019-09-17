Сделано заявление о возможной смерти президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сообщение прозвучало в эфире одного из телеканалов. Его озвучил известный политик.

Сделано заявление о возможной смерти президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сообщение прозвучало в эфире одного из телеканалов. Его озвучил известный политик.С шокирующим заявлением выступил глава белорусскогооппозиционного движения "За Свободу" Юрий Губаревич. Он сообщил обутрате Лукашенко власти и угрозе его жизни.По мнению эксперта, такое будет возможно, если белорусский лидерпойдет на интеграцию с Россией. "Для Лукашенко это будет политическая смерть.Он прекрасно понимает, что пути в Ростов следом за Януковичем у него нет. Еслион туда уедет, то проживет очень недолго", – сказал Губаревич в эфиретелеканала АТР, базирующегося в Киеве.Поэтому белорусский лидер будет судорожно цепляться завласть, полагает эксперт. Он уверен: не станет делиться даже частицейсвоего влияния. Подписать договор с Россией он может, но не факт, что будет еговыполнять, подчеркнул Губаревич.Накануне в СМИ появились подробности программы интеграцииРоссии и Белоруссии. Предполагается, что через два года Москва и Минск создадутединое налоговое законодательство и таможню, а также будут проводить общуюсоциальную политику. Журналисты издания сделали вывод,что реализации плана приведет к объединению двух стран в конфедерацию.В экспертном сообществе программу интеграции воспринялинеоднозначно. В беседе с порталом UDF.BU глава Центра европейской трансформацииАндрей Егоров предупредил, что реализация плана приведет к утрате Белоруссиейполитической независимости.Москва настаивает на своем, и вряд ли можетпротивостоять давлению, полагает глава партии "Белорусский национальныйфронт" Григорий Костусев. В республике тяжелая экономическая ситуация, ибез льгот на российские энергоносители положение страны резко усугубится,объяснил политик.