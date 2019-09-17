Сделано заявление о возможной смерти президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сообщение прозвучало в эфире одного из телеканалов. Его озвучил известный политик.
Сделано заявление о возможной смерти президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сообщение прозвучало в эфире одного из телеканалов. Его озвучил известный политик.
С шокирующим заявлением выступил глава белорусского
оппозиционного движения "За Свободу" Юрий Губаревич. Он сообщил об
утрате Лукашенко власти и угрозе его жизни.
По мнению эксперта, такое будет возможно, если белорусский лидер
пойдет на интеграцию с Россией. "Для Лукашенко это будет политическая смерть.
Он прекрасно понимает, что пути в Ростов следом за Януковичем у него нет. Если
он туда уедет, то проживет очень недолго", – сказал Губаревич в эфире
телеканала АТР, базирующегося в Киеве.
Поэтому белорусский лидер будет судорожно цепляться за
власть, полагает эксперт. Он уверен: не станет делиться даже частицей
своего влияния. Подписать договор с Россией он может, но не факт, что будет его
выполнять, подчеркнул Губаревич.
Накануне в СМИ появились подробности программы интеграции
России и Белоруссии. Предполагается, что через два года Москва и Минск создадут
единое налоговое законодательство и таможню, а также будут проводить общую
социальную политику. Журналисты издания сделали вывод,
что реализации плана приведет к объединению двух стран в конфедерацию.
В экспертном сообществе программу интеграции восприняли
неоднозначно. В беседе с порталом UDF.BU глава Центра европейской трансформации
Андрей Егоров предупредил, что реализация плана приведет к утрате Белоруссией
политической независимости.
Москва настаивает на своем, и вряд ли может
противостоять давлению, полагает глава партии "Белорусский национальный
фронт" Григорий Костусев. В республике тяжелая экономическая ситуация, и
без льгот на российские энергоносители положение страны резко усугубится,
объяснил политик.