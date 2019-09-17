Женщина сообщила, что у одного из домов на улице Коненкова, неизвестный выхватил у нее из рук мобильный телефон...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Бибирево задержали 28-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в грабеже пенсионерки.В территориальный отдел полиции обратилась 70-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что в вечернее время, находясь у одного из домов на улице Коненкова, неизвестный выхватил у нее из рук мобильный телефон и скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Плещеева.Дознанием ОМВД России по району Бибирево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабёж». Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ.Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29