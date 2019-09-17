Стали известны подробности крупного пожара у нефтебазы под Челябинском. В результате инцидента есть пострадавшие, сообщает корреспондент ГТРК Южный Урал со ссылкой на регионального ГУ МЧС.

Стали известны подробности крупного пожара у нефтебазы под Челябинском. В результате инцидента есть пострадавшие, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал" со ссылкой на регионального ГУ МЧС.Напомним, ЧП произошло утром недалеко от нефтебазы в районе Уфимского тракта. По рассказали очевидцы, столб черного дыма поднялся в воздух, который был виден даже в черте города. На место сразу же выехали врачи и пожарные. Сотрудникам МЧС работали по повышенному номеру сложности.Как выяснилось, причиной пожара стало возгорание двух бензовозов, которые в этом момент заправляли топливом на эстакаде автозаправочной станции. В общей сложности огонь охватил охватило почти 200 кв. метров площади. Пожарные вовремя успели залить пеной вспыхнувшую технику и успешно ликвидировали возгорание.В результате проишествия пострадал один человек. Об этом рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. Он был передан бригаде скорой помощи, после чего медики приняли решение о его госпитализации. В настоящий момент специалисты выясняют подробности и причины ЧП.