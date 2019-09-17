Если площадь бара или кафе менее 20 кв. метров, если расположены они в жилых домах, то продавать алкоголь в них не разрешат

Если площадь бара или кафе менее 20 кв. метров, если расположены они в жилых домах, то продавать алкоголь в них не разрешат.С таким предложением выступили депутаты Госдумы. Инициатива вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. Законопроект может привести к закрытию порядка 10 тыс. заведений по всей России, в том числе торговых точек по продаже пива. В правительстве предложили доработать документ, поскольку реализация предлагаемых норм может отрицательно сказаться на добросовестных участниках рынка.