Экс-участница проекта Дом-2 Дана Николенко столкнулась с тяжелой утратой. Девушка лишилась одного из самых близких людей в мире – собственно отца.

Экс-участница проекта "Дом-2" Дана Николенко столкнулась с тяжелой утратой. Девушка лишилась одного из самых близких людей в мире – собственно отца.Убитая горем звезда выложила в своем Instagram-аккаунте известие о смерти папы. На опубликованном архивном снимке Дана в свадебном платье и фате танцует медленный танец с родителем."Папочка, как же тебя не хватает! Еще вчера вы пересматривали с мамой фотографии с праздника внука, а уже через несколько часов тебя не стало. Боже, словами не описать то горе и тоску, которые у нас с мамой на душе", – обнажила душу скорбящая девушка.Николенко призналась, что до сих пор не верит в случившееся, у нее это просто не укладывается в голове. Она заявила, что сошла бы с ума, если бы не ее сын Макар."Такая боль, что теряешь жизненный интерес", – поделилась переживаниями знаменитость.Дана оповестила, что похороны состоятся 18 сентября. "Дай Бог сил пережить и отпустить его покоиться с миром. Пишу и не верю в это все", – промолвила подавленная экс-участница телестройки.Отметим,причина, из-за которой умер отец Даны, остается загадкой. Николенко не стала вдаваться в подробности произошедшего.