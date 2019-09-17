В Сирии обнаружили подземные убежища боевиков. Это хорошо оборудованные крепости, в строительстве которых явно участвовали профессиональные инженеры. Бункеры использовали не только для боевых действий, но и для съемок роликов о том, как сирийская армия якобы применяет химоружие против населения.

В Сирии обнаружили подземные убежища боевиков. Это хорошо оборудованные крепости, в строительстве которых явно участвовали профессиональные инженеры. Бункеры использовали не только для боевых действий, но и для съемок роликов о том, как сирийская армия якобы применяет химическое оружие против мирного населения.Эти тоннели в высоту больше человеческого роста, а ширина такая, что можно и на машине проехать. И это только та часть подземелья, куда пока удалось пробраться сирийский военным. Остальное заминировано. О том, что неподалеку от города Хан-Шейхун у боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) есть хорошо защищенный укрепрайон, сирийская армия знала из донесений разведки. Но истинные масштабы фортификаций боевиков, прорытых в этом массиве известняка, представить вряд ли кто-то мог. Потолки и стены забетонированы, а под наливными полами спрятана электропроводка. Понятно, что это не просто очередная пещера, в которой прятались террористы. Это капитальное сооружение, где было возможно абсолютно автономное существование на протяжении длительного времени.В недавно освобожденные от террористов районы Сирии удалось попасть большой делегация экспертов и журналистов из России. Уникальная возможность побывать здесь лично и составить свое мнение о том, что происходило на юге провинции Идлиб и кто противостоял подразделениям сирийской армии."Посмотрите, обустроились серьезно. Кухня, бытовка, вода. Все по первому классу, как в гостинице. Планировали по всей видимости жить здесь долго или вообще всегда. Но пришлось убежать", — рассказывает Дмитрий Куликов, телеведущий, политолог, публицист, эксперт Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками.За один день сирийские саперы проходят по этим коридорам всего несколько десятков метров. И работы им хватит еще не на один месяц. По оценкам военных, площадь подземного убежища составляет больше десяти тысяч квадратных метров.С другой стороны от Хан-Шейхуна, в нескольких километрах от первой цитадели, боевики создали и вторую — еще более масштабную. Здесь под землей скрывались не только террористы из фронта "Ан-Нусры", но и те, кто отвечал у радикалов за информационную войну.Эти стены стали съемочным павильоном одного из роликов скандально известной организации "Белые каски", о якобы имевшей место химической атаки правительственных сил на город Хан-Шейхун в апреле 2017 года. Это место сирийские военные обнаружили несколько дней назад и за это время уже сделали несколько интересных находок. Одна из самых примечательных — костюм химической защиты. Если верить маркировке, выпущен он был в ноябре 2004 года и прибыл сюда из Великобритании.Помимо реквизита "Белых касок" здесь было обнаружено огромное количество оружия и боеприпасов. Полковник сирийской армии Абдул-Карим Мейхун показывает то, что нашли только за пол дня:"Это экипировка боевиков — вот каска, вот обмундирование. А здесь лента для крупнокалиберного пулемета, и противогаз. Вот видите — это вовсе не госпиталь для мирных жителей, это настоящая подземная база боевиков".Чтобы прорыть эти укрытия, требовались поистине титанические усилия. Очевидно, что работали здесь не только военнопленные и захваченные террористами мирные жители, но и профессиональные строители и инженеры. Скорее всего иностранцы. Была у них и современная горнопроходческая техника, которую в Сирии не найти, ее поставляли из-за рубежа."Больше всего меня удивила комната, где на ломаном русском были написаны угрозы в адрес тех, кто борется с терроризмом. Там написано "Мы будем пит вашу кров". Это вот о чем говорит: операция здесь, мягко говоря, небесполезна. Когда наши военные говорят, что борются с терроризмом, который может прийти к нам, они абсолютно правы", — подчеркивает политолог, телеведущий Сергей Михеев.То, что в Идлибе, последнем оплоте боевиков в Сирии, действует международный террористический интернационал, сомнений ни у кого нет. И если не пресечь это сейчас, то потом радикалы вернутся в родные страны, немало их и из бывших среднеазиатских республик Советского Союза, и уже дома продолжат то, чем занимались здесь, неся в свои страны террор и насилие.