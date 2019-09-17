17.09.2019

2019-09-17 14:51:34

В Смоленской области БТР насмерть задавил солдата

БТР наехал на солдат во время учений в Смоленской области. Один из пострадавших скончался.



Отмечается, что парень участвовал в учениях и сидел с сослуживцами за одним из БТР. В какой-то момент водитель бронетранспортёра резко газанул и наехал на солдат. Одним из пострадавших оказался Михаил. Его успели доставить в больницу в крайне тяжелом состоянии, но спасти не смогли. Через несколько часов он скончался от остановки сердца, пишет "телеграм"-канал Mash.