Большегруз не вписался в поворот и вылетел на встречную полосу

Большегруз не вписался в поворот и вылетел на встречную полосуВечером 16 сентября в Судогодском районе произошла авария. По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, пассажирский автобус ехал из Мурома во Владимир. В противоположном направлении двигалась фура. На повороте водитель большегруза не справился с управлением и вылетел на встречную, где и столкнулся с «Волгабасом».На момент аварии в автобусе находились 8 человек. Все они были пристегнуты. Никто не пострадал.За выезд на встречную полосу водитель фуры отделался штрафом в 1,5 тысячи рублей.