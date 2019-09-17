Большегруз не вписался в поворот и вылетел на встречную полосу
Большегруз не вписался в поворот и вылетел на встречную полосу
Вечером 16 сентября в Судогодском районе произошла авария. По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, пассажирский автобус ехал из Мурома во Владимир. В противоположном направлении двигалась фура. На повороте водитель большегруза не справился с управлением и вылетел на встречную, где и столкнулся с «Волгабасом».
На момент аварии в автобусе находились 8 человек. Все они были пристегнуты. Никто не пострадал.
За выезд на встречную полосу водитель фуры отделался штрафом в 1,5 тысячи рублей.