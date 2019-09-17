Приходи женщина в возрасте к врачу косметологу, и жалуеться на морщины на лице. Врач ей говорит: "Мы вам на затылок вкрутим маленький болтик, и как только морщины будут появляться каждый раз немного его подкручивайте". Через месяц приходит женщина опять к этому врачу и с возмужением жалуясь говорит: "Доктор, в начале все было очень хорошо, но сейчас у меня такие мешки под глазами!!!!!???"
Врачь отвечает: "это не мешки, это ваши груди, а будите еще так часто подкручивать болтик, у вас скоро и борода появиться"
еще анекдот!