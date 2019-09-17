Авария произошла накануне, в шестом часу вечера. Пострадавших нет.

Авария произошла накануне, в шестом часу вечера. Пострадавших нет.Накануне в шестом часу вечера на 30-м км дороги Владимир-Муром - Арзамас 50-летний водитель грузовика "Скания" при повороте направо не справился с управлением и вылетел на встречку. Где в это время в Муром ехал рейсовый автобус . В салоне было 8 пассажиров. К счастью, при столкновении никто не пострадал. Водитель Скании привлечен к административной отвественности , сообщает пресс-служба областного управления МВД.