Сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника, который при виде полицейских начал скрываться на похищенном автомобиле...

В отдел полиции поступило сообщение от очевидца о том, что неизвестный совершает кражу автомобиля «Киа», припаркованного во дворе дома на Абрамцевской улице. Позже в полицию поступило заявление от 55-летней местной жительницы о краже принадлежащего ей автомобиля «Киа». Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей.Спустя несколько минут сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника, который при виде полицейских начал скрываться на похищенном автомобиле на большой скорости. Проследовав до улицы Лескова, злоумышленник выбежал из машины и направился в лесопарковую зону, где был задержан сотрудниками автопатруля.Как установили полицейские, злоумышленник, воспользовавшись специальными приборами, открыл автомобиль, завел и скрылся на нем с места происшествия.Следствием ОМВД России по району Лианозово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29