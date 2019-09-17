Во вторник в Паттайе (Таиланд) стартует чемпионат мира по тяжелой атлетике. Соревнования пройдут с 17 по 27 сентября.

Во вторник в Паттайе (Таиланд) стартует чемпионат мира по тяжелой атлетике. Соревнования пройдут с 17 по 27 сентября.Сборная России не сможет выступить в оптимальном составе. Мужская команда оказалась обескровленной после того, как в августе были отстранены по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основе данных, полученных из московской лаборатории, 13 российских штангистов. В их число попали Руслан Албегов, Давид Беджанян, Егор Климонов и Олег Чен.В Таиланд отправятся 16 российских атлетов. У мужчин в команду вошли Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц (до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Хетаг Хугаев, Артур Бабаян (оба — до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев (оба — до 109 кг) и Антоний Савчук (свыше 109 кг). В женском турнире выступят Надежда Панова (до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Анастасия Анзорова (до 71 кг), Мария Вострикова (до 76 кг), Екатерина Катина (до 81 кг) и Татьяна Каширина (свыше 87 кг).