На Новых торговых рядах в Туле художники-реставраторы начали восстанавливать рекламные вывески начала XX века. Напомним, сейчас в здании располагается военна комендатура. Во время проведения ремонтных работ на фасаде вскрылись оставшиеся здесь старинные надписи.

На "Новых торговых рядах" в Туле художники-реставраторы начали восстанавливать рекламные вывески начала XX века. Напомним, сейчас в здании располагается военная комендатура. Во время проведения ремонтных работ на фасаде вскрылись оставшиеся здесь старинные надписи, и Минобороны приняло решение о сохранении исторического облика строения. Отметим, что сто лет назад "Новые торговые ряды" были популярным местом среди зажиточных горожан и купцов.Работы проведут профессиональные реставраторы. Специалисты также сообщили о том, некоторые части тексты невозможно прочитать из-за того, что слой краски был утрачен."На этих вывесках мы укрепили штукатурное основание и красочный слой. После этого текст стал читаться намного лучше", – рассказала ГТРК "Тула" художник-реставратор Екатерина Дмитриева.