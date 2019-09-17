За время проведения операции полицейскими задержаны более 40 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

В целях розыска и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания и следствия, а также розыска и установления местонахождения лиц, пропавших без вести, с 11 по 12 сентября текущего года на территории Владимирской области проведен второй этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Розыск».За время проведения операции полицейскими задержан 41 гражданин, подозреваемый в совершении преступлений.Так сотрудниками полиции МО МВД России «Ковровский» задержан находившийся с межгосударственном розыске 21-летний уроженец Узбекистана, подозреваемый в имущественном преступлении. В настоящее время фигурант арестован.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный задержали находившегося в федеральном розыске по подозрению в совершении мошенничества на территории Кабардино-Балкарии 46-летнего жителя Собинского района.Также в ходе операции было установлено местонахождение 18 лиц, заявленных как без вести пропавшие, идентифицированы личности 4 ранее обнаруженных на территории региона трупов.