Также программой визита запланирована встреча с Министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.

«Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Ханой для участия в 39-й конференции Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ).Также программой визита запланирована встреча с Министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам То Ламом», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.