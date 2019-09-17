Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес владимирского спортсмена Абуязида Манцигова

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес владимирского спортсмена Абуязида Манцигова, по греко-римской борьбе. Сообщили в департаменте спорта.Соревнования проходили в столице Казахстана городе Нур-Султане, финальные схватки состоялись в воскресенье, 15 сентября.«Уважаемый Абуязид Русланович! Поздравляю вас с победой на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане. Вы достойно и ярко прошли путь к финалу, покорили зрителей и болельщиков мастерством и настроем на результат. И, конечно, силой духа, настоящим бойцовским характером, которые помогли вам взять верх в схватке за «золото». Желаю крепкого здоровья, успехов и удачи в покорении новых спортивных вершин. Молодец!» - говорится в тексте телеграммы.