Состоявшаяся 13 сентября свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова до сих пор находится в эпицентре внимания. Каждый, кому не лень, стремится прокомментировать это масштабное событие.

Состоявшаяся 13 сентября свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова до сих пор находится в эпицентре внимания. Каждый, кому не лень, стремится прокомментировать это масштабное событие.Не остался в стороне и телеведущий Владимир Соловьев. Он выступил в программе "Полный контакт", где и рассказал свое отношение к прошедшему торжеству.По мнению журналиста, это не свадьба, а обыкновенное шоу чудаков –если "взяли фриков, получаешь шоу фриков".Он отметил, что ничего другого от Ксении и Константина не ожидал, сообщает ."А чего еще вы ждали от этих людей? Благочестия? Хорошего вкуса?" – задался вопросами Соловьев.К слову, далеко не все согласны с мнением Владимира. Многие звезды шоу-бизнеса признали, что это было поистине незабываемо, и назвали свадьбу Собчак и Богомолова самым масштабным событием года.Отметим, на свадьбе было около 300 гостей. Все, конечно, пришли с подарками. Особенно, если учесть, что прагматичная Ксения заранее составила список необходимых вещей, которые она ожидает в качестве презента.Одним из самых неординарных сюрпризов стал сертификат в элитный роддом в "Лапино". Как писали ранее , в свое время именно там у светской львицы появился на свет первенец – сын Платон.